Svake kvartalstall fra tek-selskaper, kombinert med en sterk arbeidsledighetsrapport bidro til å trekke amerikanske aksjer nedover torsdag. Særlig tek-dominerte Nasdaq Composite falt tungt.

Fredag var bildet litt annerledes, med en noe nølende utvikling etter å ha steget fra start. Utover i handelen dempet stemningen seg imidlertid betraktelig. Både Dow Jones og S&P 500 endte så vidt i pluss, mens Nasdaq falt 0,2 prosent.

Førstnevnte steg dermed rett over to prosent for uken samlet sett, mens de to øvrige endte med en oppgang på henholdsvis 0,7 prosent og et fall på 0,1 prosent.

Samtidig faller renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid – «tiåringen» – rundt fire basispunkter, etter å ha steget markert torsdag.

Re-vekting av Nasdaq-indeks

Fredag utløper også en haug med opsjonskontrakter knyttet til Nasdaq 100-indeksen. Indeksen speiler utviklingen til de 100 største selskapene notert på Nasdaq-børsen, og skal re-vektes nå i helgen.

Målet er å redusere hvor stor innvirkning de største tek-selskapene har på indeksens utvikling, men Bloomberg skriver at grepet, og alle opsjonene som utløper, injiserer et lite hakk mer spenning i det amerikanske aksjemarkedet fredag.

Kan gi mindre selskaper en boost

Passive investorer, eksempelvis indeksfond, vil kanskje bruke fredagen som en siste mulighet til å omvelte porteføljene sine på linje med endringen i Nasdaq 100-indeksen, og dermed føre til større handel enn normalt.

Min Moon, en strateg hos JPMorgan Chase, regner med dette vil støtte oppunder de mindre selskapene på indeksen, og har beregnet et transaksjonsvolum på opp mot 60 milliarder dollar.

– Det kan bli fyrverkeri, sier Dennis Davitt, fondsforvalter hos Millbank Dartmoor Portsmouth til nyhetsbyrået.

– Jeg vil særlig se etter illikvide aksjer som det nå blir pøst penger til, sammenlignet med de mer likvide aksjene som sannsynligvis vil bli netto solgt, la han til.

Rocky Fishman, grunnlegger av analyseselskapet Asym 500, regnet med opsjonskontrakter for 2400 milliarder dollar utløpet fredag. Vanligvis bruker forvaltere å enten rulle over nye opsjoner eller inngå nye.

Den kraftige oppturen for amerikanske aksjer i 2023, til tross for alle resesjonsadvarsler og brysomme kjerneinflasjonstall som har kommet, har ført markedsaktører inn i optimistiske opsjonskontrakter for å prøve å ta igjen markedet.

