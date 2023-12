Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene på Wall Street steg alle fra start onsdag, men oppturen forduftet til slutt fullstendig. Utviklingen på ukens tredje handelsdag kommer etter to avventende dager i det amerikanske aksjemarkedet, som nå stålsetter seg for nonfarm payrolls-tall på fredag.

Slik så det ut etter stengetid:

Nasdaq falt 0,6 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,4 prosent.

Både Dow Jones og S&P 500 har dermed falt tre dager på rad, mens Nasdaq har endt to av tre dager denne uken med nedgang.

Toårsrenten ligger på rundt 4,59 prosent, nær uendret fra før helgen, mens tiårsrenten falt merkbart på ADP-tallene som ble lagt frem før handelsstart, og ligger på om lag 4,15 prosent.

Oppløftende jobbtall

Før handelsstart ble det sluppet jobbtall for privat sektor. Tallene viste 103.000 nye jobber i november, som var en videre avdemping fra de nedjusterte oktober-tallene. Lønnsveksten forrige måned var den laveste på to år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Begge disse gir håp om fortsatt positiv inflasjonsutvikling og økt optimisme for at en resesjon unngås.

– Dataene viser at Federal Reserves inflasjons-hestekur virkelig begynner å få en effekt, sier investeringsdirektør David Russell i TradeStation til CNBC.

Tallene for privat sektor kommer to dager før ukens store hendelse, de månedlige nonfarm-payrolls-tallene som viser jobbveksten i USA utenom landbruket. Det kommer også tall for lønnsvekst og arbeidsledighet.

Både DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets konstaterer at avkjølingen i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter.

Det vises til tirsdagens JOLTS-tall for oktober, som sier noe om antallet ledige stillinger i en gitt måned. I oktober var fallet mer markant for nivået på antallet ubesatte stillinger, skrev Handelsbanken i en morgenrapport onsdag.

– Dette innebærer at balansen mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft har fortsatt å bedre seg, skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Rentekutt før sommeren?

I markedet prises det stadig inn minst ett rentekutt fra Federal Reserve før mai neste år, med ytterligere 43 prosent sannsynlighet for et kutt på 50 basispoeng.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Slik det ser ut nå vil det sannsynligvis måtte komme en rekke «solide» makrotall fra USA for å virkelig kunne rokke ved det nåværende, duete narrativet rundt Fed, sier Win Thin hos Brown Brothers Harriman til Bloomberg.

Federal Reserves siste rentebeslutning i 2023 blir lagt frem 13. desember, dagen før Norges Bank kommer med sin rentebeskjed.

Styringsrenten i USA er i skrivende stund i intervallet 5,25 til 5,50 prosent.

Tørket tårer og ba om flere barn i landet Nord-Koreas leder Kim Jong-un oppfordret søndag landets kvinner til å få flere barn, melder statlige medier. 00:48 Publisert: 06.12.23 — 10:30

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.