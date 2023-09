Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en oppgang på rundt én prosent for alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street før handelen startet fredag, lå det altså an til en pen utvikling for uken totalt sett.

Ved stengetid på ukens siste handelsdag var imidlertid alt så og si visket vekk:

Nasdaq falt 1,6 prosent fredag og endte ned 0,4 prosent for uken.

Dow Jones falt 0,8 prosent og karret til seg en oppgang på 0,1 prosent for uken.

S&P 500 falt 1,2 prosent og endte ned 0,2 prosent for uken.

Etter en brakdebut på Wall Street torsdag fortsatte chip-produsenten Arm oppgangen fra start fredag, men falt til slutt over fire prosent.

Ellers sørget fall på to prosent eller mer for Amazon, Microsoft, Meta og Nvidia for å trekke ned teknologitunge Nasdaq.

Statsrentene steg noe utover dagen. Toårsrenten har igjen krøpet rett over fem prosent, mens tiårsrenten ligger på rundt 4,32 prosent.

Rentebeskjed til uken

Etter en uke som blant annet bød på inflasjonstall og PPI-tall retter markedet nå blikket mot neste ukes rentebeslutning fra Federal Reserve, som kommer onsdag kveld norsk tid.

I skrivende stund er det 97 prosent sannsynlighet for at renten holdes i ro på intervallet 5,25 til 5,5 prosent, ifølge CME Fedwatch Tool. Den amerikanske sentralbanken har hevet renten elleve ganger siden mars i fjor.

En bidragsyter til de høyere-enn-ventede inflasjonstallene for august var økte energipriser, særlig for drivstoff som var driveren bak mer enn halvparten av den månedlige oppgangen på 0,6 prosent. Oppgangen i bensinprisene har sammenfalt med forlengelsen i produksjonskuttene fra Saudi Arabia og Russland, som har sendt nordsjøoljeprisen til det høyeste nivået på ti måneder.

Etter onsdagens beslutning gjenstår to ytterligere møter i rentekomiteen før året er omme, og sentralbanken har selv vært tydelige på at det vil bli strammet mer til dersom det er nødvendig. I sine nyligste prognoser antydet Fed at det ligger inne med ytterligere én renteheving før 2024.

Arm-entusiasme

Etter det som kan sies å ha vært en meget vellykket børsdebut for den Storbritannia-baserte chip-produsenten, gir Arm-noteringen nå optimisme i markedet.

Etter en boom av nynoteringer under pandemien har det de siste to årene tørket nesten fullstendig ut. Da Arm ferdigstilte sin IPO (initial public offering) onsdag kveld ble beløpet det største som var hentet i forbindelse med en børsnotering siden Rivian i 2021.

Tidligere denne uken har blant annet Birkenstocks kommunisert intensjonen om å gå på børs.

Arm er på sin side nå verdsatt til rundt 65 milliarder dollar, opp fra rundt 50 milliarder før markedsdebuten.

