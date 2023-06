Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en dramatisk helg i Russland var det vinglete stemning på Wall Street da handelen åpnet mandag ettermiddag norsk tid. Gjennom dagen fortsatte trenden, før det til slutt endte slik:

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,3 prosent

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte så vidt i minus.

Teknologiindeksen Nasdaq falt én prosent.

Denne uken er det lite økonomisk data for markedet å rette blikket mot, men apotekkjeden Walgreens og sportsmerket Nike legger frem resultater i løpet av uken.

PCE-tall, kjent som Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, kommer på fredag.

Utviklingen på Wall Street kom etter en blandet ukestart for de ledende indeksen i Europa og et fall i det asiatiske aksjemarkedet tidligere på dagen.

Tesla-nedgradering

Den amerikanske investeringsbanken og meglerhuset Goldman Sachs nedgraderte Tesla-aksjen, til nøytral fra kjøp, timer før handelsdagen startet. Meglerhuset peker på utfordrende prising av selskapets kjøretøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om hovedårsaken til endringen er at vi tror markedet nå gir aksjen for mye ære for de langsiktige mulighetene selskapet har foran seg, mener vi også at den vanskelige prisingen av nye kjøretøy vil fortsette å tynge Teslas bruttomargin, uttalte Goldman-analytiker Mark Delaney til CNBC.

I førhandelen falt aksjen over én prosent, og gjennom den ordinære handelen tiltok fallet i styrke. Ved børsslutt var aksjen ned seks prosent fra fredagens sluttkurs. Ellers bidro fall for blant annet Nvidia, Alphabet og Meta Platforms til at den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte klart ned.

I markedet svinner samtidig troen hen på at den amerikanske sentralbanken vil starte med rentekuttene i år. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte i forrige uke at det trengs én eller tro rentehevinger til før året er omme, noe som har fått investorer til å bli mer og mer bekymret for en hard landing.

– Den bitende inflasjonen har gjort at sentralbankene har holdt ved et haukete standpunkt, og dermed har sannsynligheten for en myk landing blitt mindre. Investorer bør være varsomme mot å ta for høy risiko akkurat nå, skrev investeringsdirektør Andrew McCaffery i Fidelity International i en analyse mandag, gjengitt av Bloomberg.

I markedet prises det inn en liten sannsynlighet for at det første rentekuttet i USA først vil komme i mars neste år.

Andre kvartal snart over

Utviklingen på starten av den siste uken i juni og den siste i andre kvartal kommer etter at alle de tre nøkkelindeksene endte forrige uke med fall på over én prosent.

Nasdaq brøt dermed en åtte uker lang oppgang, mens S&P 500 falt for første uke siden tidlig i mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel er de to opp henholdsvis 30 og 13 prosent for året, mens industritunge Dow Jones har en oppgang på knappe to prosent hittil i 2023. For Nasdaq har veddemål på spesielt kunstig intelligens vært med på å løfte den teknologitunge indeksen som ifølge CNBC ligger an til sitt beste første halvår siden 1983.

To og tiårige statsrenter i USA stiger begge noe mandag ettermiddag norsk tid, og ligger på henholdsvis 4,74 og 3,73 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.