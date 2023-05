Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for at tiden er i ferd med å renne ut, har det amerikanske aksjemarkedet denne uken vært lite kjennetegnet av den heftige politiske stillingskrigen som nå pågår i USA: kampen om gjeldstaket.

Før ukens siste handelsdag har S&P 500-indeksen enten steget eller falt svakt fra dag til dag, og fredag var det forsiktig oppgang for alle de tre ledende indeksene fra start. Noen timer ut i handelen ser det slik ut:

Nasdaq faller 0,9 prosent.

Dow Jones Industrial Average faller 0,5 prosent.

S&P 500 faller 0,7 prosent.

– Er det mest spill for galleriet, eller er det en reell fare for at USA går konkurs?



Knut A. Magnussen, mangeårig seniorøkonom i DNB, ler tørt før han svarer:

– Basert på historiske erfaringer vil det løse seg til slutt, fordi konsekvensene av mislighold er for store.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

– Vanskeligere politisk situasjon

1. juni er datoen man regner med USA vil begynne misligholde gjeld - med mindre republikanerne og demokratene kommer til enighet om gjeldstaket.

Gjeldstaket ble nådd allerede i januar, men USA har dekket løpende gjeldsutgifter med å hente inn penger fra andre poster. Om ikke veldig mange arbeidsdager går USA tom, og må ta opp ytterligere lån for å betjene gjelden det allerede har.

Det er imidlertid ikke første gang partiene er uenige om gjeldstaket. I 2011 endte det med at partiene ble enige om å heve gjeldstaket bare to dager før tiden løp ut. Ratingbyrået S&P endte med å nedgradere amerikansk statsgjeld fra AAA til AA, og S&P 500 falt seks til syv prosent i dagene som fulgte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når det er sagt, er det en vanskeligere politisk situasjon nå enn på mange år. En gruppe republikanere i representantenes hus gjør alt den kan for å presse demokratene til å kutte i budsjetter og egentlig reversere mye av det som ble innført i fjor, sier Magnussen.

«Katastrofalt»

Markedene har så langt ikke tillagt gjeldstaket og risikoen for at USA går konkurs veldig mye vekt. I både i aksje- og rentemarked har utslagene vært små. Prisen av credit default swap-instrumenter, såkalte CDS-er, på amerikansk statsgjeld, har imidlertid gjort et lite byks denne uken.

– Man kalkulerer inn en liten sannsynlighet for at ting kan gå galt, og det er også rimelig, tatt i betraktning hvor fastlåst det er, sier Magnussen.

USAs finansminister Janet Yellen har tidligere beskrevet mislighold som «katastrofalt». I et Bloomberg-intervju fredag sier hun en plan ikke har blitt diskutert, dersom gjeldstaket ikke blir løftet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis Kongressen ikke finner en løsning vil det påvirke kredittratingen vår. Noe kommer til å bli misligholdt dersom gjeldstaket ikke løftes, enten det er statsobligasjoner eller trygdemottagere. Det har ikke skjedd i USA siden 1789.

I 2011 var det diskusjoner mellom Federal Reserve og Finansdepartementet angående hvem som ville bli prioritert dersom USA skulle havne i mislighold. Yellen var på den tiden visesentralbanksjef, men avviser i dag at planen om å prioritere utbetalinger til statsobligasjonseiere først noen gang ble presentert for presidenten eller i det hele tatt godkjent.

– Vi jobber på spreng med Kongressen for å heve gjeldstaket. Det er det vi konsentrerer oss om nå, svarte Yellen på spørsmål om en slik plan kunne bli aktuell i dag.

USAs finansminister Janet Yellen. (Foto: Elizabeth Frantz/Reuters/NTB) Mer...

Magnussen tror det helt sikkert vil komme en «ganske kraftig resesjon» i amerikansk økonomi, skulle konkursen inntreffe.

Utover dette vil det også gå på tilliten løs til det som er sett på som et av de minst risikofylte investeringsobjektet i verden: amerikansk statsgjeld.

Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities, tror en eventuell misligholdelse av låneforfall kan føre til så kraftige rystelser i markedene at det i seg selv kan tvinge partene til å komme frem til en løsning.

– En annen ting kan være at de trikser og mikser slik at de får betalt renter og avdrag, og heller stenger ned offentlige virksomheter frem til de finner en løsning. Det er også mulig Fed kommer på banen. Erfaringen fra tidligere kriser er at Fed kommer med noe ingen har tenkt på, sier Bruun.

«Betydelig presedens»

Frontene er svært steile. En fløy hos republikanerne, som etter mellomvalget i fjor høst sitter med flertall i Representantenes hus, krever omfattende nedskjæringer av statens utgifter. Biden og demokratene nekter på sin side å la republikanerne bruke gjeldstaket som brekkstang for sin politikk, og ønsker heller streit økning i gjeldstaket, før man tar opp statens utgifter på et senere tidspunkt.

Magnussen i DNB mener det vil sette «en betydelig presedens» om republikanerne lykkes med å tvinge demokratene til å kutte utgifter.

– Det vil bli en veldig uryddig finanspolitisk situasjon fremover, dersom det blir slik at man risikerer å måtte reversere det man har vedtatt, bare for å oppnå enighet om gjeldstak, sier han.

Bruun i Arctic tror det er svært lite sannsynlig at de to partiene lar USA gå hele veien til mislighold, men mener det ikke kan utelukkes fullstendig:

– Per dags dato er det vanskelig å se at det kommer en klar løsning i løpet av to-tre uker, men det kan hende de kommer med en midlertidig løsning som gjelder frem til de skal legge frem nytt budsjett til høsten, der de tar tak i det på nytt, sier Bruun.

– Men markedet tror fremdeles at det ropes ulv, ulv, og at ulven ikke dukker opp. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.