En vinglete start på uken endte til slutt slik for de ledende indeksene på New York-børsen:

Industritunge Dow Jones falt 0,17 prosent.

Teknologidominerte Nasdaq Composite steg 0,18 prosent.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,05 prosent.

Regionbanken Pacwest, som er blitt kastet veggimellom av investorene den siste uken, endte til slutt med en oppgang på rundt fire prosent, men er fortsatt halvert sammenlignet med for to uker siden. ETF-en SPDR S&P Regional Banking falt rett under to prosent, mens storbankene Citi, Wells Fargo og JP Morgan alle steg.

På makrofronten venter markedet på inflasjonstall for april, som publiseres onsdag, etterfulgt av produsentpriser på torsdag. Etter fredagens sterke jobbtall priser markedet nå ti prosent sannsynlighet for at renten heves videre ved neste rentemøte, men markedet priser likevel inn opptil flere rentekutt før året er omme.

Renten på to og tiårige statsobligasjoner i USA steg til henholdsvis fire og 3,51 prosent. De siste dagene har også vært preget av nye diskusjoner om USAs gjeldstak og en ny deadline nærmer seg med stormskritt. Mandag uttalte finansminister Janet Yellen til CNBC at gjeldstaket må heves for å unngå en «økonomisk katastrofe».

Bankuro til besvær

De siste par månedene har bydd på ellevill dramatikk i finansmarkedene, der bankene har stått i sentrum. Det hele begynte i mars med kollapsene i Silicon Valley Bank og Signature Bank, før Credit Suisse så ble slukt av rivalen UBS.

I forrige uke tok amerikanske myndigheter over nok en regionsbank, da First Republic ble avhendet til JP Morgan med hjelp fra det føderale sikringsfondet FDIC.

Uroen har sendt bankaksjer i USA ut i en berg-og-dalbane på børs, der flere regionsbanker har skiftet mellom kraftige fall og plutselige rykk andre veien. Den tett fulgte bankindeksen S&P 500 Financial Sector nærmer seg nå å falle under toppnivået fra 2007 som kom rett før finanskrisen året etter.

Den gang skulle det ta over ti år før indeksen kom opp på samme nivå igjen.

Etter at indeksen bunnet ut våren 2009 var det en mer eller mindre stødig oppgang i årene som etterfulgte, og indeksnivået tok til slutt igjen 2007-toppen i januar 2021. Nå er altså indeksen på vei ned under 2007-toppen for første gang på tre år.

Ifølge Bloomberg kan det være et illevarslende tegn for det øvrige aksjemarkedet. Dersom bankaksjene skulle falle videre vil det føre til et ytterligere press for å holde igjen på kapitalen og kutte i utlånene. Det kan igjen slå ut i en økonomi som er truet av resesjon på halen av de kraftige renteøkningene fra Federal Reserve det siste drøye året.

En Fed-undersøkelse omtalt av Financial Times mandag kveld viser at amerikanske banker er ventet å stramme inn på utlånspraksis for inneværende år grunnet bekymringer knyttet til utlånsporteføljer kombinert med en frykt for fortsatte uttak blant kunder.

– Svært attraktiv

Hedgefondforvalter Marius Borthen har lenge hatt et pessimistisk syn på markedet, og kjører fortsatt en konservativ strategi. Per nå har fondet 27 prosent aksjer, 40 prosent høyrenteobligasjoner og 33 prosent kontanter. Aksjeandelen er historisk lav.

– Vi er forsiktige, men det er mest fordi jeg er veldig opptatt av den risikojusterte avkastningen. Når ting er så usikkert som nå, er det fra vårt ståsted ikke rett tidspunkt å ta mye aksjerisiko, sier Borthen, og legger til:

– Noen ganger er det smart å stå på sidelinjen og på den måten ikke risikere større tap i porteføljen. Historisk har jeg stresset med at vi alltid må være fullinvestert, men da har jeg ofte tråkket feil, eller så har det kommet en bedre kjøpsmulighet litt senere.

Så langt i år har fondet hans, Blueberry Capital, en avkastning på rundt 11 prosent. Han regner med at avkastningen vil hentes andre steder enn aksjemarkedet fremover.

– Jeg ser at vi nå får en svært attraktiv avkastning i kredittmarkedet uten å ta altfor mye risiko. Det innebærer at med en stor overvekt obligasjoner vil fondets avkastning trolig bli bedre enn snittet siden jeg startet opp i 2010.

Venter på sommer: Marius Borthen venter på mer åpenbare kjøpsmuligheter. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Skyr banker

Borthen tror markedet vil få merke bankuroen på mellomlang sikt, og viser til at bankene nå strammer inn på utlån.

– Det jeg er mest bekymret for akkurat nå er følgeeffektene av økte renter og bankuro. Kredittveksten vil helt klart avta, som igjen vil påvirke veksten negativt, som så vil slå rett inn på selskapenes inntjening, sier han.

Bankaksjer holder han seg unna, også de norske.

– Selv om det virker som at norske banker seiler pent gjennom denne uroen så vil økende risikopremie globalt legge et press på kursutviklingen i Norge. Jeg utelukker heller ikke at enda flere banker vil få problemer inn mot høsten.

Borthen har allerede kvittet seg med eiendomsselskapet Entra og realisert et tap på den aksjen. De aksjene fondet sitter igjen med er hovedsakelig innenfor energisektoren. Oljeprisen (brent spot) har steget rundt syv prosent til 77 dollar fatet den siste uken, men Borthen tror den skal høyere.

– På mellomlang sikt mener jeg risikoen er på oppsiden i oljemarkedet, og det er derfor vi sitter eksponert i denne sektoren. For at jeg skal bli positiv til aksjemarkedet som helhet ønsker vi å se at ledende indikatorer igjen gjør det bedre og at inflasjonen kommer ned på stabile nivåer igjen, men det tror jeg ikke vil skje de neste tolv månedene.

