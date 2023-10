Artikkelen fortsetter under annonsen

Nervøse investorer ser ut til å gå for opsjonshandel denne høsten. Den såkalte fryktindeksen, Vix, nærmer seg et rekordhøyt volum med et gjennomsnitt på 742.000 handler hver dag i år, skriver Financial Times.

Investorene må tilbake til rekordåret 2017 for å se lignende. Den gang endte året med et snitt på 723.000 handler hver dag. I løpet av september steg indeksen 35 prosent.

Indeksen baserer seg på opsjonshandel knyttet til den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500, som bygger på 500 ulike aksjer og er en av verdens mest kjente markedsindekser. Vix-indeksen måler den ventede volatilitet i S&P500-indeksen de neste månedene.

Da handelsdagen åpnet på Wall Street sendte investorene de tre nøkkelindeksene ned fra start, men kort tid etterpå ser det annerledes ut:

Teknologiindeksen Nasdaq stiger 0,4 prosent

Industritunge Dow Jones faller 0,2 prosent

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,1

Ifølge CNBC er stemningen dempet blant investorene grunnet frykten for en «shut down». Politikerne i Washington har kun kommet frem til en midlertidig avtale, som avverger en «shut down» frem til november.

En shutdown betyr at finansieringen av føderale funksjoner stopper, noe som gjør at de fleste av disse funksjonene vil stenge, med påfølgende skader for økonomien.

Senatet vedtok den kortsiktige avtalen, som holder regjeringen åpen i 45 dager til, bare timer før fristen gikk ut lørdag. Nå har politikerne skaffet seg lengre tid til å få på plass en finansieringsplan.

Selskapsoppdateringer gjennom handelsdagen: