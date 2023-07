Artikkelen fortsetter under annonsen

Snart kommer nye kvartalstall fra de største og viktigste amerikanske selskapene. Alt fra storbanken Goldman Sachs til Tesla til IBM slipper nye statusoppdateringer denne uken.

Før dette trekker de ledende indeksene for det amerikanske aksjemarkedet oppover, slik ser det ut rett etter klokken 20:

S&P 500 stiger 0,4 prosent.

Dow Jones Industrial Average stiger 0,3 prosent.

Nasdaq Composite stiger 0,9 prosent.

Den gode stemningen som preget forrige uke, kanskje med unntak av fredag, er dermed tilbake. Uken som gikk var blant annet farget av bestenoteringer for både Nasdaq Composite og S&P 500, mens det i tillegg kom oppløftende inflasjonstall fra USA.

Russland trakk seg fra avtale – hveteprisen klatrer

I råvaremarkedene er det større bevegelser: Prisen på hvete med levering i september rykket til etter at Russland har gitt beskjed om at landet ikke vil forlenge avtalen om korneksport via Svartehavet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Moskva har allerede truet med å gjøre dette en rekke ganger, og beslutningen vil i første rekke ramme viktige kjøpere som Kina, Spania og Egypt, ifølge Bloomberg. Prisen på hvete levert i september har steget 2,7 prosent mandag.

Avtalen, meglet frem av FN og Tyrkia, har sørget for at skip lastet med korn har fått fritt leide ut Svartehavet. Siden avtalen var signert på disse tider i fjor, er det blitt fraktet rundt 33 millioner tonn ut fra Svartehavet av ulike typer korn, særlig mais og hvete.

Dollaren faller ytterligere

Ellers henter dollaren inn noe av det tapte fra forrige uke, der særlig nevnte amerikanske, lave(re) inflasjonstall utløste en markert svekkelse. Bloomberg peker på inflasjonstallene fikk et nytt lass med markedsaktører til å inngå veddemål på at den amerikanske sentralbanken nå ser seg ferdig med rentehevingene.

Dollaren er likevel rett i nærheten av sitt svakeste på over et år, og dette får konsekvenser verden over: importprisene til en rekke land faller når dollaren svekkes, og dette er en faktor som demper inflasjonspresset for de samme økonomiene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.