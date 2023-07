Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken startet resultatsesongen i USA. Flere store banker skulle ut i ilden før ukens siste handelsdag startet.

JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo la alle frem resultatene for andre kvartal – og da fikk investorene et bedre svar på om hvordan bankkrisen preget bransjen etter at det utspilte seg en finansthriller av de sjeldne i mars.

Storbank steg

JPMorgan Chase & Co fikk et justert resultat per aksje på 4,37 dollar i andre kvartal 2023 av en omsetning på 41,3 millioner dollar. Netto inntektene endte på 14,5 milliarder dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. På forhånd var det ventet et resultat på 3,99 dollar per aksje og en omsetning på 38,96 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus. Aksjen steg over tre prosent i førhandelen og det var derfor ventet at pilene pekte oppover for aksjen ved børsåpning. Aksjen endte handelsdagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Citigroup fikk et justert resultat per aksje på 1,37 dollar i andre kvartal 2023 av en omsetning på 19,4 milliarder dollar, opplyser banken fredag. Det var ventet et resultat per aksje på 1,30 dollar og en omsetning på 19,27 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus. Aksjen falt fire prosent.

Wells Fargo hadde en omsetning i perioden på 20,53 milliarder dollar, mot ventede 20,07 milliarder dollar. Selskapet fikk et resultat per aksje på 1,25 dollar i andre kvartal 2023, opplyser banken fredag. Det var på forhånd ventet et resultat per aksje på 1,15 dollar, ifølge estimater innhentet av Refinitiv. Aksjen falt 0,2 prosent.

Stemningen snudde

Fredag startet med samme optimisme blant investorene på Wall Street som tidligere denne uken, og ved åpning var det oppgang på de tre nøkkelindeksene. Midt i handelsdagen snudde derimot stemning på for noen av de.

Slik så det ut ved stenging klokken 22.00 norsk tid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,3 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, falt 0,1 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,1 prosent

De fire forgående dagene avsluttet indeksene med oppgang. Både Nasdaq og S&P 500 nådde i løpet av uken årsrekord, indeksene steg onsdag til et nivå de ikke hadde sett siden april 2022. Dow Jones på sin side legger bak seg den beste siden mars i år.

Noe av investorenes optimisme kommer av positive inflasjonstall de er blitt servert. Onsdag kom det frem at prisveksten i amerikansk økonomi i juni var markant ned fra måneden før.

Fasiten ble en totalinflasjon på tre prosent på årsbasis, likevel fortsetter kjerneinflasjonen å holde seg høy 4,8 prosent. Torsdag ble produsentprisindeksen for juni publisert – og det viste seg at det steg mindre enn ventet.

PPI, som måler hva grossister betaler for varer, steg 0,1 prosent i juni på årsbasis. Kjerne-ppi, som utelukker mat- og energipriser, steg 0,1 prosent.