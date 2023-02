Artikkelen fortsetter under annonsen

Det børsnoterte industrikonglomeratet Berkshire Hathaway, som er kontrollert av den legendariske investoren Warren Buffett, meldte lørdag om et rekordhøyt resultat fra driften (operating earnings) i porteføljeselskapene på 30,8 milliarder dollar i 2022.

I den ferske årsrapporten, som kommer samtidig som Buffetts årlige aksjonærbrev, går det frem at Berkshire Hathaway hadde 128,6 milliarder dollar i kontanter ved utgangen av fjoråret.

I fjerde kvartal ble resultatet på 6,7 milliarder dollar, ned fra 7,3 milliarder dollar i samme kvartal i 2021.

Berkshire Hathaway består av en rekke selskaper på tvers av ulike bransjer, blant annet innen forsikring, industri, forbruk og teknologi. Det årlige brevet fra Buffett er tett fulgt i finansmarkedene, og kommer alltid i forkant av Berkshires kapitalmarkedsdag i Omaha, en samling som er blitt kalt «Woodstock for kapitalister».

Kapitalmarkedsdagen avholdes i mai.

To ikoniske investeringer

I brevet innleder Buffett med å vise til to investeringer som er blitt gull verdt for Berkshire Hathaway: Coca-Cola og American Express.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Investeringen i førstnevnte ble ferdigstilt i 1994, og utgjorde da 1,3 milliarder dollar. Et betydelig beløp for Berkshire den gangen, som Buffett skriver i brevet.

På de 29 årene siden har de årlige utbyttene økt fra 75 millioner dollar i 1994, til 704 millioner dollar i fjor.

– Det har vært vekst hvert år, like sikkert som bursdager. Alt jeg og Charlie (Munger) har trengt å gjøre, har vært å heve utbyttesjekkene som kommer hvert kvartal. Vi venter at disse med stor sannsynlighet vil fortsette å vokse, skriver Buffett.

Les også: Norges dyreste bruktbil er solgt

Historien er mye av det samme for investeringen i American Express, der de årlige utbyttene har vokst fra 41 millioner dollar i 1995 til 302 millioner dollar i 2022.

Bakgrunnen for å trekke frem disse to investeringene er imidlertid ikke fordi utbyttene er spesielt formidable, men fordi de har kommet samtidig med betydelige kursoppganger, skriver Buffett. Ved utgangen av 2022 var Berkshires Coca-Cola-aksjepost verd 25 milliarder dollar, mens eierandelen i Amex hadde en verdi på 22 milliarder dollar. Sammen utgjør de rundt fem prosent av Berkshires nettoverdier, det samme som for over 20 år siden.

Dersom Buffett hadde gjort det han selv beskriver som en tabbe, og investert 1,3 milliarder dollar i noe som bare hadde utviklet seg sideveis, ville det kun gitt Berkshire årlige inntekter på rundt 80 millioner dollar og utgjort under 0,5 prosent av selskapets nettoverdi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Leksen er: Over tid trenger man bare et par vinnere for å lykkes. Og så hjelper det å starte tidlig og leve til man er over 90 år gammel.

Store investeringstap

Slik Berkshire har for vane, trekker det frem såkalt «operating earnings», der kapitalgevinster eller tap er blitt ekskludert. Altså er dette tallet inntektene fra de underliggende bedriftene i konglomeratet.

Bakgrunnen for dette er å justere for potensielt store svingninger som reflekterer kursutviklingen på børs. Dersom man medregner investeringene, ble resultatet etter skatt på minus 22,8 milliarder dollar i fjor, tynget av store, urealiserte tap på diverse investeringer.

I løpet av fjerde kvartal kjøpte Berkshire tilbake egne aksjer for 2,85 milliarder dollar, totalt nesten åtte milliarder dollar for hele fjoråret. Tilbakekjøpsprogrammet ble først lansert i 2011, og Buffett har vært en uttalt tilhenger av selskaper som kjøper egne aksjer.

– Det er ikke komplisert matte. Når antallet aksjer går ned, stiger verdien av dine eierandeler i våre mange selskaper, skriver Buffett i aksjonærbrevet.

I løpet av fjoråret kjøpte Berkshire Hathaway opp forsikringsselskapet Alleghany for 11,6 milliarder dollar, Buffetts største oppkjøp siden 2016, ifølge CNBC.

Gjennom fjoråret kjøpte konglomeratet seg også kraftig opp i Taiwan Semiconductor, en post som nesten ble lempet ut fullstendig mot slutten av 2022.

Ifølge Bloomberg Billionaire Index er Buffett rangert som verdens femte rikeste person, med en anslått formue på 106 milliarder dollar. Berkshire Hathaway er på sin side blant verdens mest verdifulle selskaper, med en markedsverdi på 671 milliarder dollar.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.