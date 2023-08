Artikkelen fortsetter under annonsen

Det danske Oslo Børs-noterte plastgjenvinningsselskapet WPU – Waste Plastic Upcycling har vært en ren solskinnshistorie for aksjonærene. Etter en liten dipp i månedene etter børsnoteringen i fjor vår, har aksjen sakte, men sikkert bygget på seg i takt med at selskapets gjenvinningsanlegg er kommet opp å stå.

Tidligere i år kom gladmeldingen om at selskapet hadde signert tidligere Ørsted-topp Lotte Rosenberg som «co-CEO». Hun skulle starte i april og lede utrullingen av selskapets internasjonale vekststrategi. Rosenberg fikk gode skussmål av styret.

Siden ansettelsen har selskapet levert sine første liter med olje og aksjekursen har doblet seg.

Men nå går hun av – etter bare fem måneder i jobben.

Nytt kapittel

Det fremkommer i en melding fra WPU etter børsens stengetid tirsdag, der selskapet kommer med flere oppdateringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Først gjenforteller selskapet om leveringer som allerede er gjort til Vitol, før det melder at det i sommerperioden har produsert og levert ytterligere 165.000 liter væske til Vitol. Deretter forteller selskapet at Thomas Åberg er forfremmet som finansdirektør og starter 1. september i år, skjønt han ble kunngjort som finansdirektør for rundt et år siden.

Til slutt skriver selskapet at Rosenberg slutter.

«Videre har Co-CEO Lotte Rosenberg besluttet å legge ut på et nytt kapittel som strekker seg forbi WPU», heter det i meldingen.

Dermed vil administrerende direktør Niels Bagge være toppsjef alene. Organisasjonsendringene vil ikke påvirke den kommuniserte langsiktige forretningsstrategien, skriver selskapet.

Det siste året har WPU-aksjen steget 366 prosent og er dermed det selskapet på Oslo Børs som har levert desidert best avkastning i perioden. Selskapet er notert på markedsplassen Euronext Growth med en markedsverdi på 2,8 milliarder kroner. Det gjør det til det åttende største selskapet på Euronext Growth, målt etter markedsverdi. Euronext Growth teller totalt 101 selskaper.

Fantasyfond er tilbake – slik spiller du Petter Winther forklarer deg DNs aksjespill, Fantasyfond. 00:51 Publisert: 25.08.23 — 12:24

Vitol på eiersiden

Hvert år «lages» det nesten 26 millioner tonn med plastavfall i Europa. Det WPU gjør er å samle plast, helle det i store reaktorer der det gjennom pyrolyse blir gjort om til plastolje. Oljen kan resirkuleres til ny plast eller brukes som drivstoff i transportsektoren.

Selskapet har totalt tre anlegg, alle i Danmark. Anlegget i Fårevejle produserer i olje i dag og er ventet å komme i full produksjon mot slutten av året. Ved full produksjon har selskapet anslått at Fårevejle-anlegget vil gi et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 15 millioner euro i året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter planen skal også byggingen av de to anleggene i Nakskov og Esbjerg begynne mot slutten av 2023.

WPU har inngått et partnerskap med det store råvarehandelsselskapet Vitol. Nylig kjøpte Vitol seg ytterligere opp i WPU. Eierandelen økte til 24,7 prosent og Vitol la rundt 380 millioner kroner på bordet for de nye aksjene. 77 millioner av dette vil selgerne reinvestere i selskapet som et aksjonærlån, og dette vil igjen være med å finansiere byggingen av anlegget i Nakskov.

WPU og Vitol har også reforhandlet avtaler som sier at Vitol nå vil ha rett til å kjøpe alle WPUs produkter. Varigheten på leveransekontraktene er også utvidet til to år fra produksjonsstart ved hvert anlegg, mot tidligere tre år med to ettårige opsjoner.

I fjor tapte selskapet 25 millioner danske kroner før skatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.