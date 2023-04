Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen ved Oslo Børs startet dagen med å stige svakt, før de 0,3 prosentene som var av oppgang ble utradert den siste halvtimen før handelsslutt.

Ved børsstenging var fasiten en oppgang på 0,02 prosent.

Oljeprisen har falt rundt 1,9 prosent siden midnatt, men ellers har mye handlet om kvartalstall og emisjoner onsdag.

Biotekselskapet BerGenBio stupte etter at tirsdag kveld meldte at selskapets styre har vedtatt å gjennomføre en kapitalinnhenting (fortrinnsrettsemisjon) på 250 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra kapitalinnhentingen vil bli benyttet til å fremme selskapets strategi for ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), alvorlige luftveisinfeksjoner og generelle selskapsformål.

Investorene var ikke nådige, og selskapets markedsverdi halverte seg onsdag. Totalt falt aksjekursen 52,9 prosent.

Fortrinnsrettsemisjon I en fortrinnsrettsemisjon får alle eksisterende aksjonærer tegne nye aksjer i henhold til sin eierandel. I rettede emisjoner er det en eksklusiv og mindre gruppe investorer, og nødvendigvis ikke engang eksisterende aksjonærer, som får tegne seg.

Kvartalsrush

Før Børsen åpnet tikket det i morgentimene inn en rekke kvartalsrapporter:

XXL kunne blant annet rapportere om nok et dundrende underskudd i første kvartal.

Selskapet fikk en omsetning på nær to milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 284 millioner kroner.

På forhånd hadde analytikerne ventet inntekter på 1,9 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 283 millioner kroner. Aksjen steg 2,7 prosent onsdag.

Sats viste på sin side til overraskende gode tall for første kvartal. Treningskjeden hadde en omsetning på 1,2 milliarder kroner i første kvartal, og et resultat før skatt på 84 millioner kroner. Resultatene overgikk analytikernes forventninger om en omsetning på 1,14 milliarder kroner, og et resultat før skatt på minus 33,6 millioner kroner.

Det ble tatt godt imot av markedet, og aksjen steg over 21 prosent fra start. Oppgangen dempet seg inn mot handelsslutt, og ved børsstenging var fasit en oppgang på 13 prosent.

Aker Carbon Capture tapte 55 millioner kroner på driften i første kvartal. Kontantbeholdningen var på om lag 1,3 milliarder kroner, og selskapet venter positive resultater fra Breivik og Tewence-prosjektene også videre i 2023. Aksjen falt 11,7 prosent.

Mens ABG Sundal Colliers steg 0,5 prosent etter at kvartalsrapporten viste fall i inntekter sammenlignet med året før. Meglerhuset hadde inntekter på 426,3 millioner kroner i første kvartal, mot 486,9 millioner kroner i fjor.

Også Kahoot steg kraftig onsdag, etter at DNB Markets oppgraderte aksjen fra «hold» til «kjøp». Meglerhuset har satt et kursmål på 30 kroner, opp fra 16,5 kroner. Aksjekursen ved børsstenging var 27,4 kroner, etter å ha steget 12,4 prosent gjennom handelsdagen.

SAS tapte 400 mill. i mars

Onsdag morgen kom også kriserammede SAS med en ny månedlig oppdatering om selskapets finansielle situasjon.

Den viste at selskapet i perioden november 2022 til mars 2023 tapte over fire milliarder svenske kroner. Det innebærer et tap på litt over 400 millioner svenske kroner i mars måned.

Til sammenligning tapte selskapet 900 millioner svenske kroner i februar og 1,2 milliarder svenske kroner i januar.

Ved utgangen av mars var totale eiendeler 56,5 milliarder svenske kroner, mens gjelden beløp seg til 60,3 milliarder svenske kroner. Kontantbeholdningen var på 5,8 milliarder svenske kroner.

