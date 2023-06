Artikkelen fortsetter under annonsen

I begynnelsen av mai startet svenske Freddy Sobin i jobben som XXLs nye toppsjef. Nå, en drøy måned senere, kommer et resultatvarsel fra den børsnoterte sportsutstyrskjeden: Inntektene, bruttomarginene og driftsresultatene blir lavere enn i fjor.

XXL venter en omsetning på rundt 1,9 milliarder kroner i andre kvartal, mot 2,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Bruttomarginen ventes å være rundt 30-32 prosent, mot 37,9 prosent i samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (ebitda) ventes å være negativt på mellom 25 og 75 millioner kroner, mot 205 millioner kroner i samme periode i fjor. XXL påpeker at dette kan endre seg i løpet av de siste ukene i juni, da dette er viktige salgsuker.

– Ingenting som er uventet

I børsmeldingen poengterer XXL at markedet er karakterisert av høye lagre i hele verdikjeden, som resulterer i aggressive og overdrevne kampanjer. Det påvirker også XXLs bruttomargin.

Selskapet venter å overholde de finansielle lånevilkårene for 30. juni og sier det er i konstruktiv dialog med bankene.

Kort tid etter resultatvarselet falt XXL-aksjen på det meste rundt 12 prosent, før den på et tidspunkt utover ettermiddagen hadde hentet igjen hele fallet og endte børsdagen på omtrent samme nivå som den startet dagen.

– Vi har en salgsanbefaling på aksjen og et kursmål på én krone. Det er ingenting som er uventet her. Vi har sagt lenge at vi tror selskapet vil bryte med lånevilkår og at det vil trenge påfyll av ny egenkapital, sier analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets.

I sin seneste analyse har Mossige argumentert for at XXL trenger å hente minst 500 millioner kroner, kanskje så mye som en milliard kroner, i egenkapital.

Skatteutsettelse

I samme melding opplyser sportsutstyrskjeden at det svenske datterselskapet har fått en utsettelse fra landets skattemyndigheter for en skatteregning fra 2021. Dette medfører at selskapet forbedrer sin likviditetsreserve med 345 millioner svenske kroner.

Skattekravet, dersom det ikke blir utsatt flere ganger, skal betales ned månedlig fra januar 2024, opplyses det.

Skatteordningen ble innført av svenske myndigheter for å hjelpe selskaper som ble påvirket av pandemien.

«Forsterker bildet»

– Dette resultatvarselet forsterker det bildet vi har sett de siste månedene: selskapet sliter med å få opp lønnsomheten samtidig som at likviditeten inntil videre er god, sier analytiker Carl Fredrick Bjerke i Arctic Securities.

Han mener skatteutsettelsen åpenbart er positivt for likviditeten og at det kan gi mer arbeidsro ut året, men påpeker at det ikke er der skoen trykker.

– Hovedbekymringen er lånevilkårene hos bankene, og spesielt vilkåret om forholdet mellom bruttoresultat (ebitda) og netto gjeld, sier analytikeren.

I Arctic tror de ikke XXL vil være i pluss på ebitda på tolv måneders rullerende basis før tidligst i midten av 2024. Dersom det blir tilfellet, blir selskapet nødt til å ta grep for å komme seg gjennom den kommende vinteren, ifølge Bjerke.

– Vårt hovedsyn er at selskapet vil trenge ytterligere kapital innen utgangen av året, men hvor mye det blir gjenstår å se, sier han.

Tirsdag var DNB Markets ute med en analyse på XXL der meglerhuset skrev at det venter at XXL vil komme i brudd med en lånebetingelse i tredje kvartal. Holdanbefaling og kursmål på 2,2 kroner på aksjen opprettholdes, ifølge TDN Direkt.

XXL-aksjen har falt mer enn 40 prosent i år. Selskapet prises til drøye 800 millioner kroner på Oslo Børs.