Britiske Frasers Group har kjøpt over 60 millioner nye aksjer i sportsutstyrskjeden XXL og eier nå 13,78 prosent av utestående aksjer, ifølge en melding tirsdag.

Aksjekjøpet kommer en knapp måned etter at den britiske handelsgiganten tok en betydelig bit av XXL og sikret seg nesten ti prosent av aksjene.

– Ser mer reelt ut

– Frasers var inne i XXL i 2019, men det var trolig mer enn finansiell «stake». XXL var også på et annet sted den gangen. Denne gangen ser det mer reelt ut, sa SEB-analytiker Håkon Fuglu den gang.

Han var blant flere analytikere som kastet lyst over mulige scenarioer for XXL.

Frasers Group er nå nest største aksjonær i XXL, bak oppkjøpsfondet Altor.

Det står ikke opplyst om pris i meldingen, men mandag ble XXL-aksjen handlet til rundt 0,8 kroner. Om Frasers kjøpte til rundt disse kursene tilsvarer hele aksjekjøpet omkring 50 millioner kroner.

Da det første Frasers-kjøpet ble kjent, steg XXL-aksjen mer enn 60 prosent samme handelsdag. Siden har kursen falt en god del tilbake, men ligger fortsatt drøye 20 prosent høyere enn før Frasers gikk inn.

Tresifret milliontap

XXL hentet i sensommer en halv milliard kroner i ny kapital fra de eksisterende eierne, gjennom en fortrinnsrettet emisjon. SEB har siden tatt til orde for at det vil bli behov for enda en kapitalinnhenting på en halv milliard neste år. Også Pareto Securities ser en mulig emisjon. Begge meglerhus har kuttet kursmålene.

På tampen av oktober la den kriserammede sportsutstyrskjeden frem en kvartalsrapport preget av sviktende salg og pressede marginer.

I tredje kvartal falt omsetningen med ti prosent, sammenlignet med samme kvartal året før, mens resultat før skatt endte på minus 190 millioner kroner.

– Dessverre er vi hverken stolte eller fornøyde, sa den nye konsernsjefen Freddy Sobin under kvartalspresentasjonen ved hovedkontoret på Alnabru.

Britisk milliardær

Frasers Group ble grunnlagt i 1982 av den tidligere Newcastle-eieren Mike Ashley, og er kanskje best kjent som Sports Direct, som driver butikkene både fysisk og på nett. Gruppen eier en rekke merker, blant annet Everlast, Slazenger og Lonsdale.

Ashley er største eier av konsernet, med over 70 prosent av aksjene, ifølge Bloomberg. Frasers Group er notert på børsen i London, til en prising på 3,7 milliarder britiske pund.