Med et kursfall på over 80 prosent, en krisemotivert kapitalinnhenting og stadige tresifrede milliontap, har 2023 så langt budt på få lyspunkter for den hardt pressede sportsutstyrskjeden.

Fredag morgen la XXL frem fasiten for tredje kvartal. Rapporten viser inntekter på i underkant av to milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 189 millioner kroner.

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for tredje kvartal. Markedet forblir utfordrende, hovedsakelig drevet av fallende etterspørsel, høye nivåer på rabatter og overdrevne varelagre i verdikjeden, sier konsernsjef Freddy Sobin.

XXL asa, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5911 6492 -8,9% Driftsresultat (ebit) -643 -108 -% Resultat før skatt -783 -91 -%

På forhånd var det ventet en topplinje på 2,1 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 189,8 millioner kroner, ifølge et begrenset antall analytikerestimater innhentet av Bloomberg.

XXL har nå tapt 783 millioner kroner så langt i 2023, når ett kvartal og den viktige julesesongen gjenstår.

Britisk storeier

Én nyhet i løpet av tredje kvartal kan imidlertid sies å ha et positivt fortegn.

I starten av oktober ble det klart at den britiske retailgiganten Frasers Group hadde sikret seg en eierandel på 9,75 prosent av XXL. Transaksjonen gjorde det Mike Ashley-kontrollerte selskapet til nest største eier, foran Ferd og bak Altor.

Analytikere var da klare på at inntoget helt klart var positivt for XXL og Ole Martin Westgaard i DNB Markets uttalte at det trolig ville trigge spekulasjoner om oppkjøp.

XXL-aksjen steg over 60 prosent Frasers-kjøpet ble kjent, men har siden falt nesten 40 prosent. I forrige uke skrev meglerhuset SEB at det tror selskapet vil måtte hente ytterligere en halv milliard kroner i ny kapital i 2024, og begrunnet det med en svak likviditetsposisjon.

Ved utgangen av andre kvartal var kontantbeholdningen på 572 millioner kroner. XXL har nå hentet inn litt over en milliard kroner i ny kapital fordelt på to emisjoner siden desember i fjor.

Kontantbeholdningen ved utgangen av tredje kvartal sank noe til 357 millioner kroner.

Blant analytikerne som følger selskapet og som har oppdatert sine anbefalinger i oktober er det kun Westgaard i DNB Markets som har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 1,3 kroner. Resten sier «selg» og ligger inne med kursmål på mellom 0,25 og 0,7 kroner.

Tror strategi vil føre til ebitda-økning

Svenske Sobin har altså fått en marerittaktig start på sin karriere som konsernsjef for XXL, etter å ha tatt over sjefsstolen tidligere i år.

I kvartalsrapporten skriver XXL at det forventer at markedet forblir utfordrende og usikkert ved inngangen til 2024.

I håp om å snu kursen på den ellers kriserammede sportsutstyrskjeden ble det tidligere i år gjennomført en langsiktig strategi ved navn «Resent and Rethink».

– For å styrke XXL både finansielt, kommersielt og operasjonelt, har vi satt i gang en rekke kortsiktige «must win»-kamper og en langsiktig strategi. Disse har allerede begynt å materialisere seg, blant annet gjennom en kundeklubb og et samarbeid med Stormberg, sier Sobin i kvartalsrapporten for tredje kvartal.

I tillegg til den langsiktige strategien, er fem kortsiktige strategier igangsatt. Disse forventer kjeden at vil levere en økning i justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på mellom 500 og 750 millioner kroner i løpet av de neste to årene.