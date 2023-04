Artikkelen fortsetter under annonsen

I det markedsaktørene ved Oslo Børs tok helg, viser fasit en samlet oppgang på 1,1 prosent fredag.

Fredag utgjorde også siste handelsdag i april, og hovedindeksen steg totalt 2,75 prosent i måneden. Hittil i år er hovedindeksen opp 3,2 prosent.

Blant tungvekterne som preget fredagen, finner vi robotlagerselskapet Autostore som steg hele 20 prosent torsdag etter å ha presentert nok et inntektshopp i første kvartal. Fredag ettermiddag falt aksjen nær 8,5 prosent.

Resultatrush

Samtidig var fredag morgen preget av resultattall fra en rekke norske selskaper. Blant annet kom tungvekterne la Yara, Norsk Hydro, Gjensidige og Schibsted med tall for første kvartal fredag morgen.

Gjødselgiganten Yara hadde et kraftig resultatfall i første kvartal som følge av sterkt fallende markedspriser. Selskapet fikk et resultat før skatt på 161 millioner dollar, langt lavere enn forhåndsestimatet på 555 millioner dollar. Investorene sendte aksjekursen ned 4,4 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I likhet med Yara endte det med et markant resultatfall for Norsk Hydro i første kvartal. Tungvekteren endte med et resultat før skatt på to milliarder kroner, mot ventede 4,6 milliarder kroner. I samme periode i fjor endte resultat før skatt på 8,4 milliarder kroner. Aksjen falt 2,9 prosent.

Forsikringsgiganten Gjensidige fikk et noe bedre enn ventet resultat i første kvartal. Fasit endte på et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner. Finansresultatet for kvartalet endte på 794 millioner kroner, og ble positivt påvirket av oppturen i de globale aksjemarkedene, en svakere krone og lavere kredittpåslag og renter. Gjensidige-aksjen steg fire prosent.

Schibsted endte som ventet med et resultatfall for første kvartal, men falt mindre enn det analytikerne på forhånd hadde ventet. Mediekonsernet fikk et driftsresultat før av og nedskrivninger (ebitda) på 423 millioner kroner, på forhånd var det ventet en ebitda på 394 millioner kroner. Både A- og B-aksjene i Schibsted handles ved Oslo Børs, og de to aksjene steg henholdsvis 2,9 og 2,4 prosent fredag.

Avkastning på ti milliarder kroner

Ellers meldte Folketrygdfondet i morgentimene at det fikk en avkastning på ti milliarder kroner i første kvartal.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 3,14 prosent i første kvartal 2023 er 0,19 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. I samme kvartal i fjor slo Statens pensjonsfond Norge referanseindeksen med 0,3 prosentpoeng.

– Markedet holdt seg godt oppe tross bankuro, men det er svakhetstegn, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

– Oslo Børs var svakest i Norden i kvartalet, og vi har sett et kraftig fall i kronekursen, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.