– Det er all-time high etter koronaen med veldig høy aktivitet, sier toppsjef Hans-Petter Mellerud (62).

Han startet selskapet for vel 20 år siden. I dag er det blant de ledende selskapene i verden på HR- og lønningssystemer, med rundt 1100 ansatte.

Selskapet la frem kvartalstall torsdag, som viser at omsetningen økte med 25 prosent til 261 millioner kroner i årets tre første måneder. Driftsresultatet var på 12,8 millioner kroner, opp fra 8,5 millioner kroner i samme kvartal året før.

Organisk og vedvarende vekst

Mellerud, som har teknologiutdannelse fra USA og en MBA fra Sveits, tok ved årtusenskiftet steget fra konsulentselskapet Accenture og etablerte Zalaris. Året etter kom det første gjennombruddet, da det Telenor-eide selskapet Bravidas lønnsadministrasjon i Lødingen i Nordland ble outsourcet til Zalaris. Nesten halvparten av de 150 Zalaris-ansatte i Norge jobber i dag i Lødingen.

Senere har det gått slag i slag med økt omsetning hvert eneste år, stort sett gjennom organisk vekst, men også noen oppkjøp. Mellerud sier 2006 var et gjennombrudd for selskapet med overtagelse av HR og lønn for Nordea, da Zalaris også overtok 50 ansatte fra banken.

– Vi regner med en vekst på over ti prosent i år og at vi passerer én milliard i omsetning, sier Mellerud, og sier selskapet alt nå er på god vei til å nå dette målet etter å ha inngått flere nye kontrakter i år.

I 2022 var omsetningen på nær 900 millioner kroner.

På kundelisten står typisk selskaper med grenseoverskridende virksomhet som trenger felles systemer som virker i alle land på deres egne språk. DNB, SAS, Siemens, ABB, Carlsberg, Telenor, Telefónica, Ericsson, Porsche og Norges Bank er blant de mange store og kjente selskapene som har outsourcet, og får blant annet lønn via Zalaris.

– Vi har en kundeliste de fleste kan være misunnelige på, sier Mellerud.

Zalaris ble notert på Oslo Børs i 2014 og selskapet har virksomhet i 17 land, hvorav Tyskland er det største enkeltmarkedet med over en tredjedel av omsetningen.

– Aksjekursen har gått litt opp og ned. Men det viser seg at vi selger mer i vanskelige tider, fordi vi selger effektivisering, sier Zalaris-sjef Hans-Petter Mellerud.

Børsvinner i 2023

Zalaris-aksjen er opp rundt 75 prosent siden nyttår, mens hovedindeksen er omtrent uendret. Men da skal det sies at Zalaris-aksjen falt kraftig under pandemien, da det også ble utbetalt utbytte.

Analytikerne er også positive til Zalaris. Sist måned oppjusterte Sparebank 1 kursmålet fra 25 til 50 kroner og anbefalte kjøp. Aksjekursen ligger i dag på vel 40 kroner.

– Aksjekursen har gått litt opp og ned. Men det viser seg at vi selger mer i vanskelige tider, fordi vi selger effektivisering, sier Mellerud.

Han trekker frem selskapets teknologi og påpeker at Zalaris først og fremst er et teknologiselskap, uten at det er snakk om ett spesielt teknologisk fortrinn.

– Kundene vet at systemet alltid virker og at det er kurant og stabilt å bruke, og vi mener vi har de beste systemløsningene. Vi oppfattes som fleksible og konkurransedyktige på pris, kombinert med lokale folk som snakker kundenes språk, sier Mellerud.

Han sier det for så vidt ikke er noen ulempe å være et norsk selskap, men at Zalaris profilerer seg som et internasjonalt selskap.

Mellerud trekker frem datasikkerhet, både med hensyn til personvern og selskapshemmeligheter, som en annen styrke som brukes mye ressurser på. Mellerud forsikrer at Zalaris aldri har opplevd alvorlige brudd.

Roser forretningsklimaet i Norge

Mellerud selv har ingen planer om å legge inn årene med det første, og han har heller ingen flytteplaner til Sveits eller andre mer skattegunstige land. Selv om han ikke er begeistret for den norske formuesskatten, mener han Norge er et meget bra land å drive forretninger fra.

– Vi opererer i mange land og ser at i Norge har vi kommet meget langt med digitale løsninger og prosesser som gjør det ubyråkratisk. Tyskland og de fleste andre landene ligger langt bak, og jeg vil si at vi også har et fortrinn i Norden, sier Mellerud.

Men han skulle gjerne fått innpass i offentlige virksomheter, der han mener Zalaris kunne spart skattebetalerne for mye penger for eksempel hvis Forsvaret, helseforetak og kommuner outsourcet. Han innser at dette er vanskelig politisk, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

– Veksten fremover vil komme internasjonalt utenfor Norden, i store selskaper med virksomhet i flere land, sier Mellerud.

Han trekker frem Tyskland og Storbritannia og industrilandene generelt, og enkelte fremvoksende økonomier.

Mellerud er fortsatt største eier i Zalaris asa med 13,1 prosent gjennom sitt heleide selskap Norwegian Retail as. Eierlisten domineres ellers av fond og institusjonelle investorer. Investorene Erik Langaker og Ketil Skorstad, samt popduoen bak selskapet Heartmakermusic, er alle inne på listen blant de ti største eierne.

Zalaris har også vært god butikk for Mellerud personlig. I siste tilgjengelige ligning fra 2021 står han oppført med vel 16 millioner kroner i inntekt og en ligningsformue på over 75 millioner kroner.

– Jeg er stolt av hva vi har fått til, det er ikke alle som klarer å bygge opp en bedrift fra null til 1100 ansatte. Jeg vil gjerne motivere og heie på andre gründere, og det er bare å komme til oss og spørre, sier Mellerud.