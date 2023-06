Artikkelen fortsetter under annonsen

Zaptec, som produserer ladere til elbiler, steg over åtte prosent fra start på Oslo Børs mandag morgen.

Omsetningen er på et relativt beskjedent volum, men kursen ligger på rundt 38,8 kroner. Det verdsetter selskapet til rundt 3,3 milliarder kroner på Oslo Børs.

Oppgangen kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har varslet et salgsforbud for Easees ladere i Norge.

Avgjørelsen fra Nkom kommer etter at det allerede i mars ble varslet undersøkelser av Easees ladere. Siden den gang har Nkom i samarbeid med DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gått gjennom store mengder av dokumentasjon fra det norske ladeselskapet.

Vil ikke protestere

Nkom har kommet frem til at det ikke vil protestere mot det svenske salgsforbudet.

Dermed går det mot omsetningsforbud i hele EØS fra den norske produsenten, dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra svenske myndigheter innen 15. juni og forvaltningsdomstolen i Sverige vedtar forbudet.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sa avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

Ikke farlig i bruk

Nkom opplyser videre at det ikke kommer med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort, ettersom det er en pågående rettsprosess i Sverige.

Avdelingsdirektør Marit Endresen i DSB sier i pressemeldingen at det ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

– DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Dramaet rundt Easee startet da svenske tilsynsmyndigheter, Elsäkerhetsverket, la ned forbud mot salg av Easees ladere i Sverige i mars, det nest største markedet til det Sandnes-baserte ladeselskapet.

Frem til da var Easee en suksesshistorie. Fra oppstarten i 2018 vokste selskapet til en milliardbutikk med rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.