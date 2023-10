Artikkelen fortsetter under annonsen

Sportskjedeaksjen XXL steg over 60 prosent på det meste onsdag etter at den britiske Frasers Group (tidligere Sports Direct) flagget rett under ti prosent av aksjene, men 12,2 prosent av stemmene. Differansen skyldes at XXL har et betydelig antall stemmerettsløse B-aksjer som eies av største eier Altor. Frasers har kjøpt aksjene fra kunder av Arctic-fond med en premie 30 prosent over markedskursen.

Frasers Group het tidligere Sports Direct og eier virksomheter innen sportsartikler som fortsatt handles under merkevaren Sports Direct.