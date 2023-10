Artikkelen fortsetter under annonsen

Halvlederaksjen Nordic Semiconductor stuper 15 prosent på Oslo Børs etter at selskapet har levert skuffende tall for tredje kvartal, og enda mer skuffende guiding for hvordan det skal gå i fjerde kvartal. Etterspørselen faller syklisk i de fleste kundegrupper, kategorier og geografiske områder, samtidig som kundene trekker på sine egne lagre.

I februar i år sjokkerte selskapet med å rapportere en uhyre svak rapport for fjerde kvartal 2022.