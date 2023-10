Artikkelen fortsetter under annonsen

Den Kjell Inge Røkke-kontrollerte fornybaraksjen Aker Horizons steg over åtte prosent, etter at selskapet mandag meldte om at långivere har støttet planene om restrukturering av datterselskapet Mainstream Renewable Power.

Men til tross for dagens oppgang, er aksjen fortsatt ned med over 60 prosent så langt i år.