Flyaksjen Norse Atlantic stuper over 30 prosent på det meste onsdag etter at selskapet kom med tall for tredje kvartal, samt varslet om en emisjon på 45 millioner dollar (504 millioner kroner).

Tallene var greie nok, første lønnsomme kvartal og dobling av omsetningen fra foregående kvartal.