Bompengeaksjen Q-Free stiger over 90 prosent til kurs 11,6 kroner på meldinger om at det vil komme et bud på selskapet på 12 kroner per aksje. Tirsdag sluttet aksjen på rett under seks kroner per aksje.

I tillegg til å være helt strålende nyheter for dagens Q-Free-aksjonærer, så er dette oppkjøpet nok et illevarslende tegn på at store eiere i aksjer notert på Oslo Børs åpenbart mener det er så lite attraktivt å være notert på børs at man heller vil eie privat.