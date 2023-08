Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

En så eksplosiv mikstur at vi må tilbake til dot.com-kræsjen for å finne noe sterkere Hvorfor i all verden investere i risikable aksjer dersom man kan låse inn en tiårs avkastning på 4,2 prosent?

1 min Publisert: 16.08.23 — 11.13 Oppdatert: 14 timer siden