Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

Et klassisk tilfelle av at x i tickeren er et rødt flagg Hvorfor velger noen å putte pengene sine i den slags selskaper? Man har da så mange andre ordentlige aksjer å velge blant på Oslo Børs.

1 min Publisert: 11.04.23 — 11.01 Oppdatert: 2 dager siden