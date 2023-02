Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

Hva var det vi sa? Oceanwood dumper alt i Norske Skog. DN advarte om dette for to uker siden. I august i fjor var fondet en stolt supporter av Norske Skog for fremtiden.

2 min Publisert: 08.02.23 — 12.52 Oppdatert: 2 dager siden