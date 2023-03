Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

Kanskje ikke helt Lehman Brothers 2.0, men et ildrødt flagg er det uansett Nå er tiden inne for å kikke over aksjeporteføljen for å se om den tåler en storm i aksjemarkedet.

1 min Publisert: 10.03.23 — 10.47 Oppdatert: 2 dager siden