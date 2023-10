Artikkelen fortsetter under annonsen

Fornybaraksjen Scatec har falt som en sten siden januar i 2021. Bare i år er aksjen ned 20 prosent.

Meglerhuset Clarksons Securities påpeker at aksjen i forrige uke falt til det laveste på fem år da kursen falt under 60 kroner. Denne uken har aksjen steget noe og handles nå rett under 63 kroner per aksje. Uansett er det et hav under nivået fra januar 2021 da aksjen toppet ut på 397,6 kroner.