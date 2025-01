Pangstart på 2025! Vi satser på «First 5 days»-effekten

I banken får du nå over fem prosent risikofri avkastning på innskudd. Oslo Børs ga torsdag to prosent avkastning på en dag. Riktignok med den betydelige risiko for at det vil ikke fortsette i denne farten i resten av januar og 2025.