Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

Pengekranen skrus igjen – det vil få konsekvenser for sveklingene At flere selskaper nå må gi en rabatt på over 20 prosent for å få tak i friske penger er et illevarslende tegn for de svakeste selskapene på Oslo Børs.

1 min Publisert: 15.06.23 — 11.36 Oppdatert: 8 timer siden