Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 1,7 prosent etter at oljeprisen har steget med nesten tre dollar siden fredag. Oljeprisen stiger på grunn av Hamas’ angrep på Israel og frykt for at dette kan utvikle seg til en stor konflikt i Midtøsten.

Men erfaringen fra tidligere perioder med kraftig økt politisk uro i Midtøsten er at effektene i aksjemarkedet er kortvarige.