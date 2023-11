Artikkelen fortsetter under annonsen

Adevinta, et selskap som selger rubrikkannonser på nett, stiger fem prosent til kurs 111 kroner etter at Blackstone og Permira endelig har fått ut fingeren og kommet med det ventede budet. Budgiverne har lansert et bud på 115 kroner per aksje, som verdsetter Adevinta til 141 milliarder kroner.