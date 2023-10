Thor Chr. Jensen Følg meg Børskommentator i Dagens Næringsliv

To milliarder er latterlig lav pris å betale for å disiplinere dumminger Flyaksjen SAS kollapser på børsene i Oslo og Stockholm etter at det tirsdag ble kjent at aksjen skal nulles og strykes fra børs.

1 min Publisert: 04.10.23 — 10.05 Oppdatert: en dag siden