Thor Chr. Jensen Børskommentator i Dagens Næringsliv

Verdens mektigste sentralbank er fanget mellom «a rock and a hard place» Det er full krise for Fed. Men enda verre for investorene i aksjemarkedet som trolig må betale dyrt for usikkerheten som nå tårner seg opp som et monster. Inflasjonen i USA forsvinner ikke selv om noen banker kollapser.

1 min Publisert: 13.03.23 — 12.43 Oppdatert: 2 dager siden