– Dette skal bli bunnsolid og vi skal bli best på drift.

Entreprenøren Bjørn Risa sitter i designstolen «Barcelona» på kontoret på Nærbø på Jæren, en 40 minutters kjøretur sør for Stavanger i Rogaland. De store panoramavinduene på kontoret gir fri utsikt utover det flate, grønne jærlandskapet. Risa smiler litt forsiktig, begynner endelig å føle seg trygg på at dette går rette veien.

– Det er herlig å være herre i eget hus. Nå tjener vi ikke lenger på flaks og god timing. Nå tjener vi penger på at vi gjør jobben skikkelig og at 600 ansatte står ute hver dag i sørpe og dritt og gjør jobben. Det er en god følelse, sier Risa og smeller tallene for fjoråret i bordet.

Nærmere 85 millioner kroner endte driftsresultat på i fjor av en omsetning på nær 1,9 milliarder kroner for konsernet Risa Gruppen. Ebitda, driftsresultat før avskrivninger, endte på 156 millioner kroner, en økning på 77 millioner fra 2021. Men det er enda ikke helt der det skal være, ifølge Risa.

– Men vi er på god vei, og vi vil bli best på drift, sier han.

Risa Gruppen, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1882,1 1294,1 45,4 % Driftsresultat (ebit) 84,7 43,3 95,6 % Resultat før skatt 73,9 31,8 132,4 %

Opp- og nedturer

Tallene har ikke alltid gått rett vei for Bjørn Risa. Han var ikke mer enn 25 år gammel og full av pågangsmot og optimisme da han i 1999 overtok konsernet som både faren og bestefaren hadde drevet før ham. Det gikk ikke mer enn fem år før entreprenørselskapet hadde økt omsetningen fra 100 millioner kroner til 1,8 milliarder.

Like mange år gikk det til det smalt økonomisk første gang. Finanskrisen holdt på å ta knekken på selskapet. Og ti år senere skjedde det samme igjen. Da gikk investorene Frode Teigen, Arne Incoronato og Rolf Hodne inn med penger og fikk reddet selskapet. Nå har Risa lært.

– Nå jakter vi ikke lenger omsetning. Det som teller er å tjene penger, sier Risa.

Endringer til det bedre

Og endringer i bransjen gjør at Risa er mer optimistisk enn før.

– Det er ikke lenger bare pris som teller når anbud vurderes. Nå jobber vi mer på lag med oppdragsgivere som Statens vegvesen. Vi sier nei til mange store fastpriskontrakter, kontrakter som tidigere påførte oss altfor stor risiko. Endringen betyr at det er mer langvarige og kostbare prosesser før anbudene gis, men samtidig reduserer det risikoen for begge parter, sier Bjørn Risa.

Tidligere har Risa Gruppen vært involvert i en rekke store rettskonflikter knyttet til anbud. Også de er ryddet av veien.

– Nå er det bare småtterier igjen, sier Risa.

Sparebøssen

I dag eier Bjørn Risa, sammen med sønnen Bjarne Risa (én prosent), 80 prosent av Risa Gruppen. De resterende aksjene eies av Rolf Hodne og Arne Incoronato etter at Frode Teigen solgte sine aksjer til Bjørn Risa.

Foruten Risa Gruppen eier Bjørn Risa eiendomskonsernet Risa Eiendommer og selskapet Lodevolden. Risa Eiendommer, som blant annet eier hovedkontoret på Nærbø, fikk i fjor et resultat før skatt på vel 34 millioner kroner.

– Lodevolden er sparebøssen for meg og Kirsten. Der er det bare likvider og delinvesteringer og verdier for rundt 150 millioner, sier Risa.

