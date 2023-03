Boligregulering haler ut i tid over hele landet: – Det er ren og skjær inkompetanse Norske kommuner bruker stadig lengre tid på boligregulering. I to store byer venter utbyggere i over fem år på grønt lys.

2 min Publisert: 26.03.23 — 19.56 Oppdatert: ett minutt siden