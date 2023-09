Artikkelen fortsetter under annonsen

Svensk politi jobber nå ut fra en teori om at sprengning og masseflytting kan ha påvirket jordmassenes bevegelser.

Åsa Norberg, eier av Badhustorget Privatbostäder og Hammar næringspark, som ligger inntil E6, avviser at det er gjort noe feil.

– Vår oppfatning er at vi har bygget i råd med byggeloven og detaljreguleringen i området, sier hun til Aftonbladet.

Aftonbladet skriver at opp mot 50.000 kubikkmeter masse kan ha blitt plassert ved E6. Utbyggeren skal ha hatt tillatelse til å plassere 30.000 kubikkmeter i det aktuelle området. Eksakt hvor mye masse som er plassert, har ikke Norberg oversikt over.

– Det får vi undersøke. Ettersom man bare får belaste med en viss høyde – 2,5 meter på noen områder og mer på andre – så har vi ikke rukket å regne ut eksakt.

Flere måneders stengning

Et stort jordskred førte til at veien raste ut og åpnet et flere hundre meter bredt hull. Fire biler og en buss kjørte ned i hullet, og tre personer ble brakt til sykehus. Skredområdet er målt til 700 ganger 200 meter.

En lignende situasjon oppsto også i 2006 da 500 meter av motorveien i Munkedal raste ut.

Det er ventet at den viktige hovedfartsåren mellom Oslo og Göteborg vil være stengt i flere måneder.

– Det er en etterforskning som trolig vil ta lang tid, avhengig av ulike ekspertuttalelser for å få klarhet i hva som har hendt, sier politiets pressetalsperson August Brandt til nyhetsbyrået TT.

Kan gi milliard-kostnader

Gjenoppbyggingen av området langs E6 ved Göteborg kan komme til å koste flere milliarder svenske kroner, anslår en Sweco-analytiker.

– Min vurdering er at gjenoppbyggingen og konsekvensene av skredet kan koste mellom 100 millioner og opptil noen milliarder svenske kroner med alle eventuelle følgeskader, sier til Johan Nimmermark.

Han er spesialist på risikohåndtering og kostnadsanalyser i ingeniørselskapet Sweco.

Ifølge Nimmermark kan det komme mange uforutsette kostnader i gjenoppbyggingen.

De åpenbare kostnadene er de som berører oppbygging av vei og bygninger og skader på hus. Andre kostnader som er mindre åpenbare, påpeker analytikeren, er de som er knyttet til trafikkbildet og konsekvenser for industrien.