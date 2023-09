Likviditetsskvis for boligbyggeren Bakkegruppen: – En ekstremt krevende situasjon 2023 har vært et tøft år for Morthen Bakkes boligbyggeselskap: – Sammenlignet med krisene jeg husker best, er situasjonen egentlig verre nå, sier han.

2 min Publisert: 27.09.23 — 19.40 Oppdatert: 14 timer siden