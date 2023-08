Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er hevet over enhver tvil at markedet for byggevarer i Norge er krevende om dagen, sier Trond Bentestuen, som startet i jobben som Løvenskiold Handel-sjef i januar.

2022 ble et blytungt år for Løvenskiold Handel, som er en av Norges største aktører innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør gjennom byggevarekjeden Maxbo.

I det ferske årsregnskapet kommer det frem at omsetningen økte noen prosent til 5,4 milliarder i 2022. Men på bunnlinjen ser det langt dystrere ut: Resultatet før skatt endte på minus 28,9 millioner kroner sammenlignet med 142,2 millioner i pluss året før.

«Markedet for byggevarer hadde i 2022 et markert trendskifte med gradvis svekkelse gjennom året. Usikkerhet knyttet til prisbildet med betydelige prisøkninger og økte byggekostnader, samt renteøkninger, påvirket aktivitetsnivået negativt i det profesjonelle markedet», heter det i årsrapporten.

Trond Bentestuen opplyser at også privatmarkedet svekket seg gjennom fjoråret:

– Forbrukermarkedet har vært preget av vesentlig svekket etterspørsel siden påsken i fjor, sier han.

Høy inflasjon, økte rentekostnader og generelt økonomisk usikkerhet har bidratt til lavere aktivitet også i dette markedet.

Til tross for at Maxbo styrket sin relative markedsposisjon i 2022, ble driftsresultatet preget av «vesentlig svikt i forbrukermarkedet», ifølge årsrapporten. Driftsresultatet endte på minus 6,4 millioner kroner, ned fra 156,9 millioner i pluss året før.

Bentestuen understreker imidlertid at Løvenskiold-Vækerø, som eier Løvenskiold Handel, gikk solid i pluss i 2022.

Løvenskiold Handel AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 5426 5228 3,8 % Driftsresultat (ebit) -6,4 156,9 -% Resultat før skatt -28,9 142,2 -%

Dystre utsikter

Utsiktene fremover ser heller ikke lyse ut. I slutten av januar i år skrev DN at bransjetopp frykter at byggevaremarkedet kan falle seks milliarder kroner i år. Proffmarkedet er mest utsatt.

– Vi merker en veldig stor usikkerhet og noen selskaper har allerede begynt å nedbemanne, sa Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Bransjeorganisasjonen har mange av de store byggevareaktørene, som Optimera, Byggmakker, Løvenskiold Handel/Maxbo, Coop Norge, Gausdal Landhandleri og Neumann Bygg, på medlemslisten.

– Entreprenører og byggmestre handler nå mye mindre fra varehusene. Også private konsumenter reduserer innkjøpene av byggevarer, sa Koksvik.

Langt lavere etterspørsel

Flere selskaper i byggevare- og byggenæringen har sendt melding om kutt i arbeidsstokken, viser en kartlegging DN nylig gjorde. Selskapene registrerer langt lavere etterspørsel blant annet som følge av ettersmell av kjøpeboomen under pandemien og økte renter.

I 2021 omsatte norsk byggevarehandel for 58,7 milliarder. Det tilsvarte en økning på 11,3 prosent fra året før.

I fjor høst la Virke frem en prognose med en omsetningsvekst i byggevaremarkedet på to prosent for hele 2022 og en nedgang på ti prosent i 2023.

Bekymringsfaktorene

Regnskapet til Løvenskiold Handel i 2022 er også belastet med oppstartskostnader for to nye Maxbo-varehus, ett i Ås og ett på Forus i Stavanger. Samtidig investerte selskapet i et nytt it-/forretningssystem.

Det ble også gjennomført en rekke tiltak og forbedringsprosjekter for å redusere kostnadsnivået, og for å styrke konkurransekraften og produktiviteten. Dette arbeidet vil fortsette i 2023, ifølge årsrapporten.

Tidligere Rema 1000-sjef Trond Bentestuen begynte som administrerende direktør i Løvenskiold Handel i år. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Bentestuen understreker imidlertid at det kan bli krevende også fremover:

– Vi ser en kraftig nedgang i igangsetting av nye boliger. Det er bekymringsfullt. Samtidig ser vi høy inflasjon, kostnader som har økt over hele fjøla og renter som fortsetter å stige. På toppen av det hele kommer den psykologiske effekten av et økende rentenivå, oppsummerer han.

I juni skrev DN at igangsetting av nye leiligheter var 89 prosent lavere i mai enn i mai i fjor. Igangsettingen av boliger var 67 prosent lavere.

Maxbo-kjeden består av 63 varehus, hvorav 56 er egeneide og syv franchisedrevet. Alle varehusene er lokalisert i Sør-Norge.