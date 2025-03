Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) satte i fjor ned foten for konsulentrapporteringen til Statsbygg, og krevde at årsrapporten heretter må vise frem utgifter også i byggeprosjektene. Det fører nå til kraftig utgiftshopp. Her sammen Statsbygg-toppsjef Harald Nikolaisen.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB og Elin Høyland