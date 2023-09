Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier Bakervik selv til NRK.

Høyres Christine Meyer ligger an til å ta over plassen som byrådsleder, etter at Høyre og Fremskrittspartiet gjorde det best i kommunevalget i Bergen.

De borgerlige partiene får ikke flertall sammen med KrF og Venstre.

Meyer har åpnet for å samarbeide med andre partier om bybanen over Bryggen.

– Poenget vårt er at vi bør sitte i alle rom som forhandler om makt, men å dra opp igjen bybanesaken, det er vi ikke interessert i å ende opp med. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje, om vi sitter i dette rommet, sa hun til Bergensavisen valgkvelden.

Med 99,8 prosent av stemmene telt opp ligger Høyre alene an til å få 19 mandater i bystyret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.