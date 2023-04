Artikkelen fortsetter under annonsen

Alt av utestående godtgjørelser fra frem til slutten av 2022 blir droppet for styret og halvert for ansatte i nivået under toppledelsen. For ansatte i ledelsen to plan under toppledelsen, blir ytelsene redusert med 25 prosent, heter det i en uttalelse fra den sveitsiske regjeringen.

Dette gjelder for rundt 1.000 ansatte, som til sammen går glipp av opptil 60 millioner sveitserfranc – drøyt 575 millioner kroner.

Banken må også undersøke om bonuser som allerede er utbetalt, kan hentes inn igjen og melde fra til finansdepartementet og finanstilsynet FINMA.

Credit Suisse, som da var Sveits' nest største bank, ble kjøpt opp av konkurrenten UBS – landets største bank – i mars. Det skjedde etter at bankens aksjer raste på børsen og kunder tok ut pengene sine, og etter at den fikk store statlige kredittgarantier.

Kollapsen kom etter at flere banker, blant dem Silicon Valley Bank, kollapset i USA. Uroen førte til bekymring for sektoren.

I tillegg skyldtes den flere år preget av skandaler, oppsagte ledere og juridiske problemer. Banken suspenderte publiseringen av årsrapporten for 2022 og bekreftet i mars at det var «vesentlige svakheter» i dens økonomiske rapportering de siste to årene.