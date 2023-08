Artikkelen fortsetter under annonsen

– Feilen er i utgangspunktet rettet, men vi følger nøye med slik at den ikke skal oppstå på nytt, sier pressevakt Kaja Rynning Moen til NTB.

Reisende må fortsatt regne med forsinkelser.

– Sannsynligvis vil forsinkelsene vare ut dagen, sier Moen.

Hun forteller samtidig at togselskapet er ganske sikre på at det ikke er snakk om et dataangrep.

Feilen har lørdag ført til at en rekke tog har blitt innstilt. Ifølge selskapet gjorde IT-problemene at de manglet oversikt over den tekniske tilstanden til togene. Derfor valgte de å prioritere sikkerheten og ikke kjøre.