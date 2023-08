Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det jobbes med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Hendelsen fører til at bare halvparten av togene til Vy går, skriver VG.

En ny oppdatering om problemene var ventet klokken 10, men ved dette klokkeslettet blir det meldt at dataproblemene fortsatt ikke er løst. Noe nytt klokkeslett for oppdatering er ikke gitt.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

– Det som har skjedd, er at brettene lokførerne bruker for å se på den tekniske tilstanden til togene, er nede. Derfor velger vi å ikke kjøre togene når vi ikke har full kontroll, sier pressevakt Kaja Rynning Moen til Dagbladet.

Moen opplyser til NTB at det ikke vil bli satt inn alternativ transport på de innstilte rutene.

– Vi oppfordrer alle våre reisende til å beregne god tid og følge med i appen på hvilke tog som går, sier hun.