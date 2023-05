Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan vil det i så fall komme til uttrykk i Folkets hus på Youngstorget? Kjersti Stenseng har etter alle solemerker vunnet, men mandatet hun får med seg de neste to årene er uansett svekket etter maktkampen med Helga Pedersen.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Og jada, arbeidslinja, trygdenivå, fattigdom og energipriser er blant saker som vil bli diskutert, i tillegg til traverne helse og skole. Men noen heftige grasrotopprør ligger det neppe an til.