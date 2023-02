Saken handler om: Den politiske situasjonen er nå ute med Vinterferie spesial.

I anledning vinterferien så har Den politiske situasjonen invitert selveste valgforsker og professor emeritus Bernt Aardal til studio. Her analyserer vi Aps katastrofeutvikling. Men partiet har karet seg oppover fra dype bunner før, og kan få det til igjen.

Og hva med Høyres vekst? Utviklingen er neppe et tegn på at folk i sitt vesen er blitt mer borgerlige. Kanskje skyldes oppgangen mer en vag erindring av trygg krisestyring gjennom pandemien, og Støre-regjeringens massive problemer. Motstanderens misère kan som kjent virke stimulerende.

Bernt Aardal på et DN-arrangement med tittel "Allsang på sperregrensen". Om sperregrensen for partier på Stortinget. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Professoren er også skeptisk til Evas «inndeling» i populistister og ansvarlige politikere, blant annet fordi populist gjerne brukes som skjellsord. Også blir det for enkelt, sier Aardal som mener han har sett folk fra alle partier fri hemningsløst til folkedypet når de kommer i opposisjon. Det er en del av politikkens vesen, mener han.

Og TikTok, bestselgerbøker og instragramkonti er ingen garanti for oppslutning om parti og politikk, selv om profilene blir både kjente og populære av det. Det er dels på grunn av valgsystemet. I Norge stemmer vi på partier og ikke personer. Dermed må personlig profilering kobles direkte til sakene og politikken for å få effekt på oppslutning.

