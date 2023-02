Saken handler om: Ny episode av Den politiske situasjonen

Den hittil nærmest hellige «Arbeidslinja», ideen om at det alltid skal lønne seg å jobbe, er i hardt vær. Langt inn i Arbeiderpartiet er det folk som mener den nærmest er blitt et kynisk triks for å gi syke dårlig samvittighet. I Den politiske situasjonen tar vi til orde for å bevare ideen om at flest mulig folk i arbeid er bra. Men gjerne uten at det skal gjøre folk på trygd til annenrangs borgere.

Det gjelder å forstå folk situasjon, selv om man ikke alltid kan forandre på den. Ikke mane til individuelt ansvar for å planlegge egen alderdom, samtidig som halve nasjonen er i fersk harnisk over tilstanden i eldreomsorgen, for eksempel, Ingvild Kjerkol … Det er en tid for alt.

Kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Frithjof Jacobsen, er vertskap i Den politiske situasjonen. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Som Energikommisjonen sier: «Mer av alt, fortere»! Utbygd strømnett. Vannkraft, sol og vind til havs og på land. Enøk over en lav sko. Den la onsdag frem sin rapport og en haug gode ønsker om mer kraft innen 2030. Men den tryller ikke bort alt som står i veien. Og er det lurt å tallfeste målene om økt kraftproduksjon? Også i dette spørsmålet er podkasten denne uken splittet.

