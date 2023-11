Artikkelen fortsetter under annonsen

Podkasten Den politiske Situasjonen med politisk redaktør Frithjof Jacobsen (til venstre) og kommentator Eva Grinde, hadde besøk av forfatter, høyskolelektor og tidligere politiker i SV, Kjetil Raknes (i midten). (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Den politiske situasjonen har besøk av forsker ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes! Det handler om makt som drivkraft for politikere. Raknes mener den betyr mye. Han har selv har vært statssekretær i den rødgrønne regjeringen, og følte på tomheten den dagen det var over. Det kan være selv jordnære Erna Solberg er styrt av frykten for alternativet, når hun insisterer på å være statsministerkandidat i 2025.

