Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og Eva Grinde i podkasten «Den politiske situasjonen».

Frithjof og Eva sjekker pendelen, og er enige om at hun har svekket seg igjen etter intervjumaraton-oppturen forrige uke.

Mediene bringer stadig nye historier som setter Solberg i et dårlig lys, kontrollkomiteen ber om skriftlig redegjørelse og Økokrim kan fortsatt komme til å starte etterforskning. Alt mens Høyre, Erna og Sindre sliter med full åpenhet.

Og valget hadde vi nesten glemt, inntil 22 forskere denne uken presenterte sine hurtiganalyser. Heller ikke forskerne er helt skandale-frie, men i tillegg snakker de blant annet om Industripartiet, Misnøyevalget og lakseskattens betydning. Og det gjør også Den politiske situasjonen!

