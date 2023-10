Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde leder podkasten "Den Politiske Situasjonen".

Og hva mente egentlig Solberg når hun snakket om «kortsiktig handel» i 2013, og var det det samme som Statsministerens kontor mente? Eva mistenker at det kan ha vært opportunt for høyrelederen å ikke være for nøye med å definere akkurat hvor grensene gikk.

Hør episoden her:

